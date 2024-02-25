В России отреагировали на анонсирование новых атак ВСУ на Крымский мост

Депутат Новиков: СКР фиксирует все факты террористической деятельности Киева

Следственный комитет России (СКР) фиксирует все факты террористической деятельности руководства Украины, направленные против России, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на анонсирование руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новых атак Вооруженных сил (ВСУ) на Крымский мост.

«Когда господин Буданов делает такие заявления, это дает нам возможность представить всему миру то, что мы и так хорошо знаем сами, представить доказательную базу того, что основные преступления, которые вершатся в зоне специальной военной операции (СВО) со стороны украинских бандеровцев, есть не сумасшествие отдельных лиц, не злобность отдельных персон, а речь идет о том, что они — часть той системы, которая постоянно воспроизводит террор в разных формах», — заявил Новиков.

При этом депутат отметил, что спецслужбы, как правило, решают свои задачи без лишней шумихи и без лишней рекламы.

То, что Буданов занимается этой рекламой, означает, что он рассчитывает не ограничить свою политическую карьеру нынешней должностью, а надеется попробовать себя в более высоких политических сферах Дмитрий Новиков первый зампред Комитета Госдумы по международным делам

«То, что он не обсуждает эти акции в тиши совещаний за закрытыми дверями, а пытается рекламировать свою деятельность, означает только одно — что он не считает, что эта террористическая деятельность получит порицание со стороны его непосредственного руководства в лице президента [Украины Владимира] Зеленского либо со стороны западных партнеров современного Киева, а скорее, наоборот, он получит некие бонусы, заявляя о своей позиции публично», — заключил он.

Ранее Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост в своем Telegram. В опубликованном видеообращении глава ГУР объявил о «новых сюрпризах» и посоветовал гражданскому населению не передвигаться по Крымскому мосту.

В ноябре глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го.

