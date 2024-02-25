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19:46, 25 февраля 2024Россия

В России отреагировали на анонсирование новых атак ВСУ на Крымский мост

Депутат Новиков: СКР фиксирует все факты террористической деятельности Киева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следственный комитет России (СКР) фиксирует все факты террористической деятельности руководства Украины, направленные против России, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на анонсирование руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новых атак Вооруженных сил (ВСУ) на Крымский мост.

«Когда господин Буданов делает такие заявления, это дает нам возможность представить всему миру то, что мы и так хорошо знаем сами, представить доказательную базу того, что основные преступления, которые вершатся в зоне специальной военной операции (СВО) со стороны украинских бандеровцев, есть не сумасшествие отдельных лиц, не злобность отдельных персон, а речь идет о том, что они — часть той системы, которая постоянно воспроизводит террор в разных формах», — заявил Новиков.

При этом депутат отметил, что спецслужбы, как правило, решают свои задачи без лишней шумихи и без лишней рекламы.

То, что Буданов занимается этой рекламой, означает, что он рассчитывает не ограничить свою политическую карьеру нынешней должностью, а надеется попробовать себя в более высоких политических сферах

Дмитрий Новиковпервый зампред Комитета Госдумы по международным делам

«То, что он не обсуждает эти акции в тиши совещаний за закрытыми дверями, а пытается рекламировать свою деятельность, означает только одно — что он не считает, что эта террористическая деятельность получит порицание со стороны его непосредственного руководства в лице президента [Украины Владимира] Зеленского либо со стороны западных партнеров современного Киева, а скорее, наоборот, он получит некие бонусы, заявляя о своей позиции публично», — заключил он.

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Ранее Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост в своем Telegram. В опубликованном видеообращении глава ГУР объявил о «новых сюрпризах» и посоветовал гражданскому населению не передвигаться по Крымскому мосту.

В ноябре глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го.

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      Варвара Кошечкина
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