В Госдуме предсказали судьбу Буданова после угроз в адрес Крыма

Шеремет: угрозы Буданова в адрес Крыма — форменный нацизм

Угрозы главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в адрес Крыма и Крымского моста — форменный нацизм, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий считает, что Буданову осталось не так долго. «Хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — сказал депутат.

25 февраля Буданов опубликовал видеообращение, в котором, в частности, анонсировал атаки на Крымский мост. «Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма», — рассказал Буданов.