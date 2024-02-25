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02:01, 26 февраля 2024Россия

В Госдуме предсказали судьбу Буданова после угроз в адрес Крыма

Шеремет: угрозы Буданова в адрес Крыма — форменный нацизм
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Угрозы главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в адрес Крыма и Крымского моста — форменный нацизм, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий считает, что Буданову осталось не так долго. «Хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — сказал депутат.

25 февраля Буданов опубликовал видеообращение, в котором, в частности, анонсировал атаки на Крымский мост. «Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма», — рассказал Буданов.

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      Марина Совина
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