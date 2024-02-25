Анонсированы новые атаки ВСУ на Крымский мост

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал новые атаки Вооруженных сил (ВСУ) на Крымский мост. Об этом он заявил в своем Telegram.

В опубликованном видеообращении глава ГУР объявил о «новых сюрпризах» и отсоветовал гражданскому населению передвигаться по Крымскому мосту. «Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма», — рассказал Буданов.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк также пообещал «новые сюрпризы» и пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Малюк в том числе рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева. По его словам, «мост обречен».