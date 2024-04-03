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10:59, 3 апреля 2024Бывший СССР

На Украине пригрозили снова атаковать Крымский мост

Guardian: ГУР снова намерено атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины снова намерено атаковать Крымский мост. Новую попытку Киев может предпринять уже в первой половине 2024 года, сообщает издание Guardian.

По словам одного из должностных лиц украинской разведки, атака на Крымский мост может быть совершена с помощью дронов.

Кроме того, неназванный чиновник заявил, что у главы ГУР Кирилла Буданова есть «большая часть средств для осуществления этой цели». Начальник украинской разведки, по словам источника, следует одобреному президентом Украины Владимиром Зеленским плану по «минимизации» присутствия России в Черном море.

При этом в Guardian сомневаются, что ГУР способно провести операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) признала свою причастность к теракту на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Глава ведомства Василий Малюк также заявил, что Киев на этом не остановится и в будущем планирует снова атаковать сооружение.

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      Алевтина Запольская
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