Украина признала, что устроила теракт на Крымском мосту. Что в СБУ рассказали о нем и покушениях на россиян?

Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста

Служба безопасности Украины (СБУ) признала ответственность за организацию атаки на Крымский мост. Теракт с использованием замаскированных под рулоны тепличной пленки самодельных взрывных устройств произошел в октябре 2022 года, рассказал глава ведомства Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Общий вес гексогеновой смеси, которой подорвали мост, составил 14 тонн (21 тонна в тротиловом эквиваленте — прим. «Ленты.ру»). Подтвердивший причастность Киева в подрыву Крымского моста Малюк отметил, что в будущем СБУ может снова организовать покушения на россиян и атаковать сооружение.

Виновных в подготовке этого теракта арестовали заочно, сообщает ТАСС. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка, обвиняемого по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Срок ареста главы СБУ исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России или с момента его задержания на территории России, уточнили в суде. Мужчину объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Тот же суд заочно арестовал еще одного причастного к атаке моста — гражданина Грузии Александра Инасаридзе, добавили в агентстве.

Фото: AP

Глава СБУ подчеркнул, что Крымский мост обречен

Второй теракт на Крымском мосту произошел в июле 2023-го, а в ноябре того же года Малюк угрожал новыми попытками уничтожить объект. Тогда он рассказал, что во время июльской атаки украинские спецслужбы использовали морские беспилотники Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

«Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту», — заявил глава СБУ, подчеркнув, что «мост обречен».

Спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук выступил с заявлением, что украинские военные разрушат Крымский мост, когда этого потребует ситуация. По его словам, нет смысла подрывать сооружение, просто чтобы «поднять настроение», поэтому нужно ждать подходящего момента.

Когда необходимо будет обрезать логистические хвосты Крыма и делать его островом, это обязательно произойдет Дмитрий Плетенчук Спикер ВМС Украины

Плетенчук отметил, что Россия предприняла серьезные меры для обеспечения безопасности Крымского моста, якобы начав использовать для его охраны боновые заграждения, средства аэрозольной маскировки и «боевых дельфинов».

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В США заявили об участии ЦРУ в подготовке украинских атак на Крымский мост

Журналисты издания The Washington Post заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой оперативников СБУ, совершивших несколько атак на Крымский мост и Кремль.

Сотрудники американской газеты назвали теракты в России «теневой войной», во время которой украинские спецслужбы дважды атаковали мост и запускали дроны на крышу Кремля. Они уточнили, что в данных операциях участвовали элитные команды оперативников, сформированные и обученные в тесном сотрудничестве Украины с ЦРУ.

Американская разведка и СБУ создали на Украине новое подразделение, названное «Пятым управлением». Оно было изолировано от других формирований СБУ и проводило операции против России за линией фронта, отметил репортеры.

Все крупные операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ были проведены с одобрения президента страны Владимира Зеленского, добавили сотрудники издания.

