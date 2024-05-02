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01:40, 2 мая 2024Бывший СССР

Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на готовящуюся атаку на Крымский мост

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в X на готовящееся нападение на Крымский мост. Об этом он написал в соцсети X.

На своей странице он опубликовал коллаж, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год». В частности, на картинках изображены «Арочные мосты», Консольные мосты, Вантовые мосты, Подвесные мосты, Связанные арочные мосты, Керченские мосты. Последняя надпись относится к пустой картине.

Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс, опубликовав коллаж с мостом и пуском ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он. В свою очередь, заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал литовского дипломата.

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      Марина Совина
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