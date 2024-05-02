Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на готовящуюся атаку на Крымский мост

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в X на готовящееся нападение на Крымский мост. Об этом он написал в соцсети X.

На своей странице он опубликовал коллаж, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год». В частности, на картинках изображены «Арочные мосты», Консольные мосты, Вантовые мосты, Подвесные мосты, Связанные арочные мосты, Керченские мосты. Последняя надпись относится к пустой картине.

Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс, опубликовав коллаж с мостом и пуском ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он. В свою очередь, заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал литовского дипломата.