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15:41, 12 августа 2023Мир

МИД пообещал не оставить без ответа попытки ударов ВСУ по Крыму

Захарова: Россия не оставит без ответа новые попытки ударов ВСУ по Крыму

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Россия не оставит без ответа новые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по Крыму. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Дипломат отметила, что МИД решительно осуждает предпринятые попытки террористических атак. Она напомнила, что Крымский мост — это объект сугубо гражданской инфраструктуры, нанесение ударов по которому недопустимо.

«Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — пообещала Захарова.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке ВСУ ударить по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Боеприпас удалось перехватить, никто не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщал о двух ракетах, сбитых в районе Керченского пролива. Позже он заявил о еще одной ракете, сбитой в этом районе.

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    Варвара Кошечкина
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