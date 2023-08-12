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13:56, 12 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о попытке теракта ВСУ на Крымском мосту

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Крымскому мосту ракетой С-200

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить теракт на Крымском мосту. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ракету удалось своевременно обнаружить и перехватить в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Он уточнил, что в результате происшествия Крымский мост повреждений не получил. Очевидцы также опубликовали видео с места событий.

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