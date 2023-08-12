Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах

Аксенов заявил о поражении двух ракет ВСУ в Крыму, Крымский мост не поврежден

Две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были поражены в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — заявил он.

Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из официальных источников.

Ранее, в ночь на 12 августа, советник главы региона Олег Крючков сообщал о сработавшей над разными районами Крыма системе ПВО. До этого стало известно о временном перекрытии движения по Крымскому мосту.