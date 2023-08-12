Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 12 августа 2023Россия

Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах

Аксенов заявил о поражении двух ракет ВСУ в Крыму, Крымский мост не поврежден

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были поражены в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — заявил он.

Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из официальных источников.

Ранее, в ночь на 12 августа, советник главы региона Олег Крючков сообщал о сработавшей над разными районами Крыма системе ПВО. До этого стало известно о временном перекрытии движения по Крымскому мосту.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах

    Рэперша Lizzo лишилась мечты выступить на Супербоуле из-за скандала

    Крымский мост после попытки ракетной атаки сняли на видео

    В Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой

    Минобороны отчиталось об уничтожении складов ВСУ в Запорожье

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ

    Российский студент попался за хулиганство и признался в попытках вступить в РДК

    Киев открыл регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море

    Минобороны заявило об отражении семи атак ВСУ на одном направлении

    Стреляющий по машинам на российской трассе пешеход попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости