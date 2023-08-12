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02:30, 12 августа 2023Россия

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли 12 августа

Фото: Stringer / Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на субботу, 12 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной информации о ситуации на мосту.

Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины такого решения не уточняются.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он напомнил, что в настоящее время страна живет в условиях специальной военной операции (СВО), украинские войска уже дважды наносили удары по магистрали через Керченский против. Крючков также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

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    Марина Совина
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