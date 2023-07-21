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01:12, 21 июля 2023Россия

Россиян призвали отказаться от съемки видео с Крымского моста

Советник главы Крыма Крючков призвал россиян не снимать видео с Крымского моста

Фото: Kremlin Pool /Globallookpress.com

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

Он напомнил, что в настоящее время страна живет в условиях специальной военной операции (СВО), украинские войска уже дважды наносили удары по магистрали через Керченский против.

Чиновник добавил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность.

«Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — подчеркнул Крючков. Он добавил, что в настоящее время движение по Крымскому мосту возобновилось.

Ранее Оперштаб Крыма сообщил, что Крымский мост временно закрыт, поскольку звучит сигнал воздушной тревоги. «Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост"», — отмечалось в сообщении штаба. В МЧС по республике Крым также заявили, что работу паромной переправы в Керчи временно приостановили.

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    Марина Совина
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