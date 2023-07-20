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23:42, 20 июля 2023Россия

Крымский мост закрыли из-за воздушной тревоги

Оперштаб Крыма сообщил о временном закрытии Крымского моста из-за воздушной тревоги

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Крымский мост временно закрыт, поскольку звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил Оперштаб Крыма.

«Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост"», — отмечается в сообщении штаба.

В МЧС по республике Крым также заявили, что работу паромной переправы в Керчи временно приостановили.

По состоянию на 22:00 (мск) в очереди со стороны Тамани находится 450 транспортных средств, время ожидания составляет более двух часов. Со стороны Керчи находится около 240 машин, уточнили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Вечером 20 июля на Крымском мосту также прозвучали оповещения о воздушной тревоге. Со стороны Керчи образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

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    Марина Совина
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