На Крымском мосту прозвучали сигналы воздушной тревоги
Очевидцы сообщили о начавшейся воздушной тревоге на Крымском мостуСюжетВзрыв на Крымском мосту
На Крымском мосту прозвучали оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на очевидцев.
По их данным, со стороны Керчи образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.
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В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что объявленная воздушная тревога на мосту является частью учений войск противовоздушной обороны. В Telegram-канале «Крыминформ» также заявили, что тревога учебная.
Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом было повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и автомобилей, а также работа Керченской паромной переправы.