На Крымском мосту прозвучали сигналы воздушной тревоги

Очевидцы сообщили о начавшейся воздушной тревоге на Крымском мосту

На Крымском мосту прозвучали оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на очевидцев.

По их данным, со стороны Керчи образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что объявленная воздушная тревога на мосту является частью учений войск противовоздушной обороны. В Telegram-канале «Крыминформ» также заявили, что тревога учебная.

Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом было повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и автомобилей, а также работа Керченской паромной переправы.