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18:56, 20 июля 2023Россия

На Крымском мосту прозвучали сигналы воздушной тревоги

Очевидцы сообщили о начавшейся воздушной тревоге на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Крымском мосту прозвучали оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на очевидцев.

По их данным, со стороны Керчи образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

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В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что объявленная воздушная тревога на мосту является частью учений войск противовоздушной обороны. В Telegram-канале «Крыминформ» также заявили, что тревога учебная.

Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом было повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и автомобилей, а также работа Керченской паромной переправы.

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    Никита Абрамов
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