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13:41, 12 августа 2023Россия

Крымский мост после попытки ракетной атаки сняли на видео

Shot опубликовал видео Крымского моста после попытки ракетной атаки

Крымский мост после попытки ракетной атаки сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На публикуемых кадрах видно, что над мостом поднимаются огромные клубы дыма. Советник главы Крыма Олег Крючков в личном блоге объяснил, что дым образовался из-за установленной специальными службами дымовой завесы.

О попытке ракетной атаки ранее сообщал главы Крыма Сергей Аксенов. По его словам, над Керченским проливом были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что сам Крымский мост не пострадал.

17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры. В Совете национальной безопасности Украины подтвердили причастность Службе безопасности Украины к двум атакам на Крымский мост.

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    Марк Леонов
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