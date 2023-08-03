На Украине подтвердили участие СБУ в атаках на Крымский мост

Секретарь СНБО Украины Данилов подтвердил участие СБУ в атаках на Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил участие Службы безопасности страны (СБУ) в двух атаках на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на сто процентов. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае», — сказал Данилов.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки. Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СБУ сообщало, что атака на Крымский мост была спецоперацией ведомства и украинских Военно-морских сил, в рамках которой использовались надводные дроны.

Кроме того, 26 июля глава СБУ Василий Малюк публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.