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17:25, 26 июля 2023Бывший СССР

Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту осенью 2022 года
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Его слова передает ТАСС.

«Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк в ходе церемонии представления почтовой марки, посвященной работе СБУ.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр также признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году. Она заявила, что это было сделано для нарушения российской логистики.

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    Алевтина Запольская
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