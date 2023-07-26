Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту осенью 2022 года

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Его слова передает ТАСС.

«Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк в ходе церемонии представления почтовой марки, посвященной работе СБУ.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр также признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году. Она заявила, что это было сделано для нарушения российской логистики.