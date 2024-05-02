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09:53, 2 мая 2024Россия

Стало известно об ударах ВСУ дронами по железнодорожной инфраструктуре России

ВСУ ударили дронами по тяговым и трансформаторным подстанциям в регионах России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить удары беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре в России. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, в ночь на четверг, 2 мая, Украина атаковала тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России. Сначала под удар попали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области. Через 15 минут дроны ВСУ ударили по тяговым подстанциям и трансформаторным подстанциям на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области.

В результате ударов ВСУ на станциях Змиевка и Глазуновка в Орловской области произошло аварийное отключение питания. Из-за этого оказались задержаны два железнодорожных состава, следующие из Москвы в Белгород и Льгов. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

В ночь на четверг, 2 мая, ВСУ атаковали 12 беспилотниками пять регионов России. Среди них Брянская, Белгородская, Курская и Ростовская области, а также Краснодарский край. Информации об атаке дронов на Орловскую область Минобороны не подтверждало. Однако губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что при обезвреживании дронов оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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