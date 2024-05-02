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19:53, 2 мая 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили девятый за день беспилотник ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении девятого за день БПЛА над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские войска уничтожили девятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Очередная попытка атаки по объектам на территории России была пресечена около 19:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

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В течение дня российская система противовоздушной обороны несколько раз срабатывала в Белгородской области. Так, первый беспилотник перехватили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Кроме того, по одному дрону поразили в 14:50 и в 15:10.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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