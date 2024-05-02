Над Белгородской областью уничтожили девятый за день беспилотник ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении девятого за день БПЛА над Белгородской областью

Российские войска уничтожили девятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Очередная попытка атаки по объектам на территории России была пресечена около 19:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

В течение дня российская система противовоздушной обороны несколько раз срабатывала в Белгородской области. Так, первый беспилотник перехватили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Кроме того, по одному дрону поразили в 14:50 и в 15:10.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.