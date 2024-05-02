Над Белгородской областью уничтожили девятый за день беспилотник ВСУ
Российские войска уничтожили девятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Очередная попытка атаки по объектам на территории России была пресечена около 19:20 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.
В течение дня российская система противовоздушной обороны несколько раз срабатывала в Белгородской области. Так, первый беспилотник перехватили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Кроме того, по одному дрону поразили в 14:50 и в 15:10.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.