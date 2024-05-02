Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ

Минобороны России заявило о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«2 мая около 11:25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Других подробностей ведомство не привело.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские дроны дважды атаковали село Вознесеновка. Он пояснил, что никто из жителей не пострадал, однако были выявлены незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.