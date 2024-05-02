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12:02, 2 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ

Минобороны России заявило о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«2 мая около 11:25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Других подробностей ведомство не привело.

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      Никита Абрамов
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