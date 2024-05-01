Дроны ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: дроны ВСУ вновь атаковали село Вознесеновка

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) повторно атаковали село село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из жителей никто не пострадал, однако присутствуют незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

Ранее 1 мая Гладков уже сообщал об атаке дронов-камикадзе на Вознесеновку. Тогда в селе пострадали магазин и хозпостройка. Среди населения также не было пострадавших.

Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и подвергается регулярным обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в шести километрах от границы.

27 апреля село атаковали десять FPV-дронов. Тогда пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.