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11:23, 1 мая 2024Россия

Дроны-камикадзе атаковали село в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: дроны-камикадзе атаковали село Вознесеновка

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По его словам, ударам подверглось село Вознесеновка. В результате повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Также глава региона уточнил, что один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли.

«В обоих случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы», — заявил Гладков.

Ранее стало известно, что село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области также попало под обстрел ВСУ. Никто из мирных жителей, по словам Гладкова, тогда не пострадал.

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      Мария Винар
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