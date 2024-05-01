Дроны-камикадзе атаковали село в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: дроны-камикадзе атаковали село Вознесеновка

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По его словам, ударам подверглось село Вознесеновка. В результате повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Также глава региона уточнил, что один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли.

«В обоих случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы», — заявил Гладков.

Ранее стало известно, что село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области также попало под обстрел ВСУ. Никто из мирных жителей, по словам Гладкова, тогда не пострадал.