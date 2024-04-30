Еще одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Жители села Старый Хутор остались без света после обстрела ВСУ

Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Никто из мирных жителей, по словам губернатора, не пострадал. «Есть повреждение линии электропередачи, жители села временно остаются без света», — уточнил Гладков.

Губернатор также заявил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

30 апреля село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области также попало под обстрел ВСУ, а в селе Петровка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель».