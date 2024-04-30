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16:36, 30 апреля 2024Россия

Еще одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Жители села Старый Хутор остались без света после обстрела ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Никто из мирных жителей, по словам губернатора, не пострадал. «Есть повреждение линии электропередачи, жители села временно остаются без света», — уточнил Гладков.

Губернатор также заявил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

30 апреля село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области также попало под обстрел ВСУ, а в селе Петровка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель».

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      Александра Лисица
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