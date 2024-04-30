Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков: село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. «Осколками снарядов посекло сарай частного жилого домовладения, также повреждены линии электро- и газоснабжения», — добавил он.

Гладков отметил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход.

30 апреля в селе Петровка Белгородского района Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель». Инцидент произошел на территории сельскохозяйственного предприятия.

