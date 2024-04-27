Пять человек пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пять человек пострадали

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке со стороны Украины подвергся населенный пункт Вознесеновка, уточнил он. Дрон спикировал на участок дороги и взорвался.

Пострадали пять человек, в том числе 17-летняя девушка. Четверых из них доставили в медицинские стационары с осколочными ранениями. Еще один пострадавший обратился к медикам самостоятельно.

27 апреля в Белгородской области от дронов ВСУ пострадал еще один человек. Мужчина получил ранения брюшной полости и глаза в результате удара беспилотника по трактору на территории одного из сельскохозяйственных предприятий.