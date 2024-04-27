Дроны-камикадзе ВСУ атаковали трактор, зерновоз и машины в российском регионе

Губернатор Гладков: мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на Вознесеновку

Пять дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом пишет губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из беспилотников ударил по трактору на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате пострадал механизатор. Сейчас мужчину везут на карете скорой помощи в областную клиническую больницу. У него диагностировали проникающие осколочные ранения брюшной полости и глаза.

Взрыв еще одного дрона-камикадзе повредил движущийся зерновоз, повредив его цистерну. Помимо этого, два FPV-беспилотника атаковали движущиеся по трассе КАМАЗ и легковую машину. Мирные жители не пострадали. «Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получил торговый объект (выбиты окна) и ГАЗель, припаркованная рядом», — добавил Гладков, подчеркнув, что на местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее десятки беспилотников ВСУ атаковали Краснодарский край. Одной из целей дронов стал нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, где в результате удара произошел пожар. В Минобороны России сообщили, что всего в ночь на 27 апреля над регионом сбили 66 дронов. По данным региональных властей, пострадавших нет.