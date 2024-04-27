Краснодарский край ночью атаковали десятки украинских беспилотников. Под удар попал нефтезавод

Над Краснодарским краем и Крымом уничтожено 68 украинских дронов

Краснодарский край минувшей ночью атаковали десятки украинских беспилотников. Основной целью атаки ВСУ мог быть нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, там произошел пожар.

Минобороны РФ заявило, что над регионом было сбито 66 беспилотников. Власти региона на данный момент утверждают, что обошлось без пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры.

На заводе после атаки возник незначительный пожар

Первые взрывы на Кубани в ночь на 27 апреля произошли около 04:00 мск, первые сообщения об этом стали публиковаться около 04:30. По словам местных жителей, в пригороде Славянска-на-Кубани был слышен звук мотора в небе, затем стало видно яркое зарево от пламени. Позднее было опубликовано видео с предполагаемого места взрыва около нефтезавода.

В пять часов утра губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке и о том, что известно о 10 подавленных системой радиоэлектронной борьбы беспилотниках. Их уничтожили над Славянским, Северским и Кущевским районами края.

Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что по территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани ударили девять беспилотников. Атаки пришлись на резервуарный парк и ректификационную колонну. Пожар на площади 5 квадратных метров потушили.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавило, что была повреждена сепаративная установка на нефтезаводе.

Позднее Минобороны заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за ночь 68 беспилотников ВСУ. 66 из них сбили над территорией Краснодарского края, еще два — над Крымом.

Нефтезавод в Славянске-на-Кубани уже атаковали в апреле

Попытка атаки на НПЗ в Славянске-на-Кубани не стала первой. Ночью 17 марта его также атаковали беспилотники. БПЛА удалось нейтрализовать, однако в результате падения одного из них вспыхнул пожар. На тушение тогда бросили более 80 пожарных. Сообщалось, что не выжил один из работников предприятия, однако причиной того назвали сердечный приступ. Пострадавших непосредственно от атаки не было.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

15 апреля дрон ВСУ предпринял попытку атаки на Краснодарский край. Его перехватили средствами воздушной обороны. О серьезных разрушениях не сообщалось.

В октябре при атаке на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на Кубани беспилотник повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата. После этого возник пожар, который своими силами потушили сотрудники завода. Пострадавших не было. Ранее, в мае 2023 года, был атакован этот завод, а также другой НПЗ — Ильский.

НПЗ в Славянске-на-Кубани принадлежит группе компаний «Славянск ЭКО». Общая мощность переработки оценивается в 4 миллиона тонн в год. Завод производит бензин, мазут, вакуумный газойль и другие нефтепродукты.