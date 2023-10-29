Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае

SHOT: в районе Афипского нефтезавода в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв

В районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел около 3:20 ночи (время совпадает с московским). По словам местных жителей, перед взрывом они услышали звук, напоминающий «газонокосилку». В настоящий момент на месте происшествия видно зарево.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Уточняется, что информация пока не была подтверждена официально.

26 октября украинский беспилотник врезался в Курскую атомную электростанцию (АЭС). Один из дронов врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, а два других упали на комплекс административных зданий станции. Выяснилось, что БПЛА были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами.