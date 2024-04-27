Более 10 украинских беспилотников подавили в Краснодарском крае

Губернатор Кондратьев: более 10 украинских БПЛА подавлены в Краснодарском крае

Более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подавлены в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения беспилотников.

Ранее жители Славянска-на-Кубани сообщали, что слышали звук мотора в небе, а затем звуки взрывов. Рядом с городом заметили яркое зарево от пламени.

Вечером 26 апреля торговые павильоны загорелись на центральном рынке в моногороде Невинномысске в Ставропольском крае. На кадрах запечатлен взрыв, а также слышно, как от огня складываются торговые павильоны. После полуночи 27 апреля удалось локализовать пожар, охвативший площадь в 1 000 квадратных метров. Позже возгорание было ликвидировано.