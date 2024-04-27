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01:56, 27 апреля 2024Россия

Пожар на центральном рынке российского города ликвидировали

МЧС ликвидировало пожар на тысячу квадратов на центральном рынке в Ставрополье

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на центральном рынке в Ставрополье. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

После полуночи 27 апреля удалось локализовать пожар, охвативший площадь в 1 000 квадратных метров.

Торговые павильоны загорелись на центральном рынке в моногороде Невинномысске. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, запечатлен взрыв, а также слышно, как от огня складываются торговые павильоны.

Ранее в МЧС сообщили, что во время пожара на рынке в Ставрополье произошло обрушение кровли на 1 000 квадратах. По предварительным данным, пострадавших нет.

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      Александра Синицына
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