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07:19, 15 апреля 2024Россия

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Краснодарский край

Минобороны РФ: силы ПВО перехватили над Краснодарским краем беспилотник ВСУ

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку атаки на Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотник, как уточнили в ведомстве, перехватили на Кубани средствами воздушной обороны (ПВО). В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на понедельник, 14 апреля, два беспилотника также перехватили над Белгородской областью. О разрушениях в Минобороны не сообщили.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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