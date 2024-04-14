Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:06, 14 апреля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны России: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка атаки дронами самолетного типа была предотвращена в воскресенье, 14 апреля, около 21.05 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

Ранее 14 апреля ПВО сбила очередной беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории российского региона была пресечена около 16:00 по московскому времени.

Также дроны были уничтожены средствами ПВО около 13:30 и 14:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на призыв Израиля осудить удар Ирана. Она напомнила, что Тель-Авив ни разу не осуждал атаки Украины

      В Израиле назвали атаку Ирана объявлением войны

      Российские войска улучшили позиции в зоне СВО

      Во Франции заявили о призыве Зеленского к войне НАТО против БРИКС

      Симоньян вспомнила слова Жириновского о всеми забытой Украине

      Зеленский заявил о сложном положении ВСУ

      В МИД Украины ответили на просьбу США не бомбить НПЗ России

      Курьер спас российского ветерана от телефонных мошенников

      В США предупредили Украину о потере крупного города

      Кокорин пробил мимо пустых ворот в матче чемпионата Кипра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше