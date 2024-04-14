Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны России: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка атаки дронами самолетного типа была предотвращена в воскресенье, 14 апреля, около 21.05 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

Ранее 14 апреля ПВО сбила очередной беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории российского региона была пресечена около 16:00 по московскому времени.

Также дроны были уничтожены средствами ПВО около 13:30 и 14:30 по московскому времени.

