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13:55, 14 апреля 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, около 13:30 по московскому времени российские военные сбили над регионом беспилотник самолетного типа, запущенный со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о последствиях не земле не уточняется.

Днем ранее в Белгородской области два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в поле между Щетиновкой и Октябрьским. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, пострадал тракторист. Его доставили в больницу с осколочным ранением плеча. Также повреждены оба транспортных средства.

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      Константин Лысяков
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