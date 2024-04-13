Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

В Белгородской области при атаке дронов-камикадзе пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский», — пояснил он.

По его словам, в результате взрыва пострадал тракторист. Скорая помощь доставила его в городскую больницу №2, у него диагностировали осколочное ранение плеча. Помимо того, повреждены оба транспортных средства.

Накануне Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. «Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал Гладков.