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12:24, 12 апреля 2024Россия

Власти Белгородской области сообщили о шести атаках ВСУ с помощью беспилотников

Белгородский губернатор Гладков сообщил о шести атаках беспилотников ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Утром 12 апреля Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Этим утром Белгородская область подвергалась шести атакам ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал он.

Еще один дрон удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего загорелась сухая трава на окраине Белгорода. Пожар на данный момент потушен.

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Шестой беспилотный летательный аппарат врезался в административное здание, пострадали два человека, добавил Гладков.

Ранее в Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. Троих человек не удалось спасти, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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