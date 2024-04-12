Власти Белгородской области сообщили о шести атаках ВСУ с помощью беспилотников

Белгородский губернатор Гладков сообщил о шести атаках беспилотников ВСУ

Утром 12 апреля Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Этим утром Белгородская область подвергалась шести атакам ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал он.

Еще один дрон удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего загорелась сухая трава на окраине Белгорода. Пожар на данный момент потушен.

Шестой беспилотный летательный аппарат врезался в административное здание, пострадали два человека, добавил Гладков.

Ранее в Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. Троих человек не удалось спасти, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.