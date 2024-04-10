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18:49, 10 апреля 2024Россия

Двое детей и взрослый погибли при атаке ВСУ на Курскую область

Старовойт сообщил об атаке украинского дрона на машину, погибли три человека
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Двое детей и взрослый погибли при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района.

«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе», — пояснил он.

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В этот же день под обстрел со стороны ВСУ попала деревня Внезапное Кореневского района Курской области. В нескольких жилых домовладениях выбиты окна. Помимо этого, оказалась повреждена линия электропередачи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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