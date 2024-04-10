Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе
Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала деревня Внезапное Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
По его словам, пострадавших нет, однако в нескольких жилых домовладениях выбиты окна. Помимо этого, оказалась повреждена линия электропередачи. Аварийная бригада начнет ремонтные работы, когда это будет безопасно.
Старовойт добавил, что в данный момент в населенном пункте проводится подомовой обход. Он заверил, что собственникам пострадавшего имущества помогут с его восстановлением.
Ранее, 9 апреля, два дрона-камикадзе ВСУ атаковали два автобуса между селами Шамино и Архангельское Белгородской области. В результате пострадали женщина и мужчина, которые сами обратились к врачам. Кроме того, еще один беспилотник ударил по парковке, на территории сельхозпредприятия. В результате оказался поврежден грузовой автомобиль.