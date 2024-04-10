Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Внезапное

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала деревня Внезапное Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако в нескольких жилых домовладениях выбиты окна. Помимо этого, оказалась повреждена линия электропередачи. Аварийная бригада начнет ремонтные работы, когда это будет безопасно.

Старовойт добавил, что в данный момент в населенном пункте проводится подомовой обход. Он заверил, что собственникам пострадавшего имущества помогут с его восстановлением.

Ранее, 9 апреля, два дрона-камикадзе ВСУ атаковали два автобуса между селами Шамино и Архангельское Белгородской области. В результате пострадали женщина и мужчина, которые сами обратились к врачам. Кроме того, еще один беспилотник ударил по парковке, на территории сельхозпредприятия. В результате оказался поврежден грузовой автомобиль.