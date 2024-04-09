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19:33, 9 апреля 2024Россия

Дроны-камикадзе атаковали автобусы в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на два автобуса под Шебекино

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские дроны-камикадзе атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель», — написал глава области.

По его словам, пострадавшие сами обратились в районную больницу. У женщины диагностировали поверхностную рану нижней конечности, а у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области.

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Еще один беспилотник-камикадзе атаковал парковку, находящуюся на территории сельхозпредприятия. При взрыве повреждения получил один грузовой автомобиль, пострадавших нет, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области. Гладков пояснил, что под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе области. «Повреждены линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия», — сообщил политик.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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