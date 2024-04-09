Украина нанесла удар по российскому региону и повредила ЛЭП

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ ударили по Тишанке и повредили ЛЭП

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе области.

«Повреждены линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия», — сообщил чиновник.

В марте президент России Владимир Путин допускал, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.