Украина нанесла удар по российскому региону и повредила ЛЭП
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ ударили по Тишанке и повредили ЛЭП
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе области.
«Повреждены линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия», — сообщил чиновник.
Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024
В марте президент России Владимир Путин допускал, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.