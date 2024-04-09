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18:59, 9 апреля 2024Россия

Ехавшего из школы 12-летнего россиянина насквозь прошило осколками при атаке ВСУ

Shot: в Климове при обстреле ВСУ насквозь прошило осколками 12-летнего мальчика

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Климове Брянской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) насквозь прошило осколками 12-летнего мальчика. Спасти ребенка не удалось, пишет Shot в Telegram.

По данным канала, в момент атаки на поселок из реактивной системы залпового огня мальчик возвращался из школы на велосипеде, но не доехал до дома несколько метров. К одному из постов также приложено фото с телом, все еще находящемся на транспортном средстве. На снимке можно различить рюкзак, видны следы крови.

Информацию о произошедшем в беседе с RT подтвердила местная жительница. По ее словам, только две недели назад ребенок посетил похороны своего дедушки.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по центру поселка Климово из артиллерии. По его данным, пострадали три человека, еще двоих спасти не удалось. Также повреждены несколько машин и загорелся жилой дом.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на Климовскую центральную районную больницу пишет о пяти раненых. В медучреждении заявили, что состояние у всех пострадавших разное, однако других подробностей не привели.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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