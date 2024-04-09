Украина ударила по российскому региону из артиллерии

Богомаз: ВСУ ударили по центру Климово из артиллерии, два человека не выжили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру поселка Климово из артиллерии. В результате два человека получили несовместимые с жизнью травмы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

Помимо этого, пострадали три человека, врачи сейчас оказывают им помощь. Подробностей об их состоянии глава российского региона не привел.

«В результате террористической атаки произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей», — сообщил Богомаз, добавив, что специалисты занимаются обследованием территорий, атакованных ВСУ.