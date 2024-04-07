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17:46, 7 апреля 2024Россия

В Брянской области сообщили об атаке ВСУ на село

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ атаковали село Курковичи
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение», — сообщил политик.

Он добавил, что на месте удара уже работают оперативные службы. Как именно ВСУ атаковали населенный пункт, не уточняется.

Ранее стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Как сообщили местные власти, системам противовоздушной обороны удалось сбить четыре дрона на подлете к территории региона.

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      Глеб Палехов
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