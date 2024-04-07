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16:43, 7 апреля 2024Россия

Четыре дрона ВСУ сбили на подлете к Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к городу

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты системой ПВО в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из восьми человек.

Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшую девушку. Отец семейства получил закрытую черепно-мозговую травму, ему оказывается необходимая помощь. Гладков также сообщил о пострадавшем 18-летнем юноше и двух детях.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в регионе. Губернатор попросил местных жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах. Людей, находящихся на улице, Гладков призвал уйти в укрытия.

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      Варвара Кошечкина
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