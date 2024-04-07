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15:33, 7 апреля 2024Россия

В Белгороде объявили воздушную тревогу

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу, звучит сирена ракетной опасности. Об этом в Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — обратился к населению Гладков.

Он также призвал граждан, которых объявление тревоги застигло на улице, в срочном порядке проследовать в укрытие.

Позднее Гладков добавил, что по состоянию на 15:26 воздушная тревога была отменена.

Ранее в регионе объявляли воздушную тревогу в ночь 6 апреля. В тот день Вооруженные силы Украины нанесли три удара по территории Белгородской области.

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      Глеб Палехов
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