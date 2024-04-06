В российском регионе объявили ракетную опасность

Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом сообщила городская администрация со ссылкой на предупреждение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в заявлении мэрии.

Глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале призвал жителей укрыться в помещениях без окон или отправиться в безопасное место с улицы. В 22:03 губернатор уточнил, что в Белгороде и районе отменен сигнал ракетной опасности.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района, в результате там оказался поврежден частный жилой дом. Это третья атака за день на территории региона.

Сначала был нанесен удар по Белгороду, повреждены 12 домов и поликлиника. Затем село Муром в Белгородской области атаковали с помощью двух украинских беспилотников.