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17:39, 6 апреля 2024Россия

ВСУ обстреляли жилой дом в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Тишанки выбиты окна в частном доме

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района, в результате там оказался поврежден частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены линии электро- и газопередачи», — отчитался губернатор, добавив, что оперативные службы устранят последствия атаки.

Это третья атака ВСУ за день на Белгородскую область. Сначала Украина ударила по Белгороду — там в результате удара оказались повреждены 12 домов и поликлиника.

Затем село Муром в Белгородской области атаковали с помощью двух украинских беспилотников. Пострадавших при атаке нет, однако в результате первого сброса взрывного устройства пострадало одно частное домовладение, у него загорелась кровля.

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      Анастасия Шейкина
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