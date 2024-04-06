ВСУ обстреляли жилой дом в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Тишанки выбиты окна в частном доме

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района, в результате там оказался поврежден частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены линии электро- и газопередачи», — отчитался губернатор, добавив, что оперативные службы устранят последствия атаки.

Это третья атака ВСУ за день на Белгородскую область. Сначала Украина ударила по Белгороду — там в результате удара оказались повреждены 12 домов и поликлиника.

Затем село Муром в Белгородской области атаковали с помощью двух украинских беспилотников. Пострадавших при атаке нет, однако в результате первого сброса взрывного устройства пострадало одно частное домовладение, у него загорелась кровля.