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07:48, 6 апреля 2024Россия

Поликлиника и 12 домов оказались повреждены после обстрела региона России

Гладков: из-за обстрела ВСУ Белгорода повреждены детская поликлиника и 12 домов
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) утром 6 апреля оказались повреждены корпус детской поликлиники и 12 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля», — уточнил Гладков.

Также в Белгородской области после атаки со стороны Украины в поселке Дубовое выгорел до основания частный дом, у другого нарушена целостность кровли. В четырех домах повреждены фасады, в 21 квартире пострадала целостность окон.

В Майском тоже была повреждена кровля одного из частных домов, в Никольском — кровли двух домовладений. В селе Таврово в ходе обстрела были выбиты окна и повреждена кровля в одном частном жилом доме.

Сведения о последствиях воздушных ударов по региону еще уточняются, на местах задействованы сотрудники оперативных служб.

Ранее стало известно, что российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) 6 апреля сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire) над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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      Александра Синицына
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