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14:14, 6 апреля 2024Россия

Село Муром в Белгородской области подверглось атаке двух беспилотников ВСУ

Гладков: два украинских БПЛА атаковали село Муром в Белгородской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Село Муром в Белгородской области атаковали с помощью двух украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке [Вооруженных сил Украины] ВСУ с помощью двух БПЛА», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших при атаке нет, однако в результате первого сброса взрывного устройства пострадало одно частное домовладение, у него загорелась кровля.

«Очаг возгорания потушили своими силами. Второе взрывное устройство при сбросе не сдетонировало. На месте работают все оперативные службы», — заключил чиновник.

Ранее Гладков рассказал о повреждениях в Белгороде после атаки ВСУ 6 апреля. Он уточнил, что в результате обстрела оказались повреждены корпус детской поликлиники и 12 многоквартирных домов.

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      Виктория Кондратьева
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