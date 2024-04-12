Люди пострадали при взрыве врезавшегося в здание российского предприятия БПЛА
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, беспилотник врезался в административное здание российского ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва оказался поврежден фасад здания, а также пострадали два человека. «У одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал Гладков.
Он подчеркнул, что скорая помощь уже доставила пострадавших в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая медпомощь.
Ранее, 11 апреля, дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в поле возле белгородского села Кукуевка. Как рассказал Гладков, в результате взрыва машина загорелась, однако водитель не пострадал.
Помимо этого, два дрона-камикадзе ударили по селу Вознесеновка, из-за чего пострадал местный житель. Мужчина самостоятельно обратился к медикам с острой акустической травмой.