Люди пострадали при взрыве врезавшегося в здание российского предприятия БПЛА

Гладков: два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотник врезался в административное здание российского ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва оказался поврежден фасад здания, а также пострадали два человека. «У одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что скорая помощь уже доставила пострадавших в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая медпомощь.

Ранее, 11 апреля, дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в поле возле белгородского села Кукуевка. Как рассказал Гладков, в результате взрыва машина загорелась, однако водитель не пострадал.

Помимо этого, два дрона-камикадзе ударили по селу Вознесеновка, из-за чего пострадал местный житель. Мужчина самостоятельно обратился к медикам с острой акустической травмой.