Мужчина пострадал при атаке двух дронов-камикадзе на российский регион

Гладков: при атаке двух дронов-камикадзе на Вознесеновку пострадал мужчина

При атаке двух беспилотников-камикадзе на село Вознесеновка в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть один пострадавший — мужчина с острой акустической травмой самостоятельно обратился в приемное отделение медучреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — написал губернатор.

По его данным, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области как минимум 50 боеприпасов по шести районам. Серьезных последствий не зафиксировано.

В ночь на четверг, 11 апреля, силы ПВО сбили 12 беспилотников в шести регионах России. Средства ПВО перехватили по три дрона в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области и в Мордовии, по одному — в Липецкой и Брянской областях. Мордовию беспилотники атаковали впервые с начала СВО.