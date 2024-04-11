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07:21, 11 апреля 2024Россия

Шесть регионов России пытались атаковать 12 беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ в шести регионах России

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на четверг, 11 апреля, 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили над шестью регионами России. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны перехватили по три дрона в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области и в Мордовии, по одному — в Липецкой и Брянской областях. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на четверг, 11 апреля, в Курской, Липецкой и Воронежской областях объявлялась опасность атаки беспилотников. Введенный режим власти уже отменили.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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